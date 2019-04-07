Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Şırnak'ta 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

39 dakika önce

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi'nde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Şırnak'ta 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi, System.String[]
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi'nde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonu kapsamında Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi'ne operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 terörist silah ve mühimmatlarıyla beraber etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:14 Kaynak: AA

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