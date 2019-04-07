Şırnak'ta 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
39 dakika önce
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi'nde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı
, Şırnak
'ın Bestler Dereler
Bölgesi'nde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonu kapsamında Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi
'ne operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5 terörist silah ve mühimmatlarıyla beraber etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:14 Kaynak: AA
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