Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu
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Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu

1 saat önce

İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ta 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.

Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu, System.String[]
İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ta 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, son günlerde terör örgütüne yönelik başarılı operasyonların örgütte çözülme ve kaçışları hızlandırdığı kaydedildi.
Açıklamada, Jandarma ve Emniyet birimlerinin çalışmaları sonucu 5 teröristten 4'ünün ikna yoluyla, birinin de kendiliğinden Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü birimlerine teslim olduğu bildirildi.
İkna yoluyla teslim olan teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nin gri kategorisinde 300 bin lira ödülle arandığı açıklamada ifade edildi.
Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:18 Kaynak: AA
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