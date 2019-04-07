Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta 5 Teröristin Öldürüldüğü Bölgede PKK'nın Cephaneliği Ele Geçirildi

Şırnak'ta 5 Teröristin Öldürüldüğü Bölgede PKK'nın Cephaneliği Ele Geçirildi

47 dakika önce

ŞIRNAK'ta bugün 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği ın Bestler-Dereler bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramalarda, terör örgütü PKK'nın cephaneliği ele geçirildi.

Şırnak'ta 5 Teröristin Öldürüldüğü Bölgede PKK'nın Cephaneliği Ele Geçirildi, System.String[]
ŞIRNAK'ta bugün 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği ın Bestler-Dereler bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramalarda, terör örgütü PKK'nın cephaneliği ele geçirildi. 

Şırnak merkezdeki Bestler-Dereler bölgesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile bir grup teröristin tespit edilmesi üzerine bölgeye hava hücum harekatı düzenlendi. Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugayı'na bağlı birlikler, hava harekatının ardından araziye inerek, bölgede arama çalışmaları başlattı. Güvenlik güçlerince yapılan aramalarda, 5 teröristin cesedine ulaşıldı.

Teröristlerin etkisiz hale getirildiği bölgede aramalarını sürdüren güvenlik güçlerince, terör örgütü PKK'nın cephaneliği de ele geçirildi. Güvenlik güçleri bölgede, AT-4 tanksavar füzesi, RPG-7 roketatar, 5 roketatar sevk fişeği, RPG antipersonel roket mühimmatı, 2 RPG anti-tank roket mühimmatı yüksek tahrip güçlü 2 RPG termobarik mühimmat, M-16 A2 piyade tüfeği, kız keleşi olarak bilinen 2 AKS-74U tüfeği, suikast tabancası, içi dolu 18 kalaşnikof şarjörü, 8 el bombası, zaman ayarlı 8 patlatma düzeneği, 2 frekans bulucu radyo, el yapımı patlayıcıda kullanılan 12 uzaktan komuta sinyal cihazı, 88 eşitli ebatlarda  pil, örgütsel dokuman ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirdi. - Şırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:12 Kaynak: DHA

Bestler-Dereler, Şırnak, PKK, Güncel
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