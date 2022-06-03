51 kilogram esrar ele geçirildi

Narkotik köpeği "Stark"ın da desteğiyle bir tırda yapılan aramada, 51 kilo 75 gram esrar ve 7 bin 454 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaynak: AA

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