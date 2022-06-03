51 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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51 kilogram esrar ele geçirildi

03.06.2022 16:29

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen operasyonda 51 kilo 75 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen operasyonda 51 kilo 75 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terörün finans kaynağı uyuşturucuyla mücadele kapsamında Cizre ilçesinde çalışma gerçekleştirildi.

Narkotik köpeği "Stark"ın da desteğiyle bir tırda yapılan aramada, 51 kilo 75 gram esrar ve 7 bin 454 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı.

51 kilogram esrar ele geçirildi
51 kilogram esrar ele geçirildi
51 kilogram esrar ele geçirildi
51 kilogram esrar ele geçirildi
51 kilogram esrar ele geçirildi
51 kilogram esrar ele geçirildi
51 kilogram esrar ele geçirildi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 51 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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