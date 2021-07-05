Şırnak'ta 55 okulda tasarım ve beceri atölyesi açıldı - Son Dakika

Şırnak'ta, Dicle Kalkınma Ajansının (DİKA) desteğiyle 55 okulda oluşturulan tasarım ve beceri atölyelerinin açılışı yapıldı.

Bir otelin konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyon Belgesi hedefleri doğrultusunda proje geliştirmeye, projeleri hayata geçirmeye çalıştıklarını belirterek, bunlar içerisinde tasarım ve becerinin önemli yer tuttuğunu söyledi.

Amaçlarının, atölyelerde öğrenilenleri somutlaştırmak olduğunu dile getiren Pehlivan, "Bunu yaparken hayal dünyasındaki bazı düşünceleri de hayata geçirme fırsatı vermek yani tasarım yetisini geliştirmek, atölye ve okullarımızda öğrencinin mizacına uygun bir anlayış elde etme gayretindeyiz." dedi.

6 yıl önce terör örgütünün kent gelinde okullara yönelik de saldırılar gerçekleştirdiğini anımsatan Pehlivan, yaklaşık 100 okulun onarıldığını, 16 okulun yapımının TOKİ tarafından sürdüğünü, 40'a yakın projenin de devam ettiğini bildirdi.

"Bugün açacaklarımızla birlikte ilimizde toplam atölye sayımız 149 oldu. Okullarda standartlarımız fiziki anlamda yükseldi, yükselmeye devam ediyor. Şimdi ise eğitim öğretim hizmetinin kalitesini yükseltme zamanı." diyen Pehlivan, şunları kaydetti:

"Son birkaç yıl içinde ilimizde 2023 Eğitim Vizyon Belgesi hedefleri çerçevesinde geliştirdiğimiz projelerle artık bilim ve teknoloji sahasında çocuklarımız daha çok proje üretir hale geldi. Türkiye genelinde 1223 proje ve 81 il arasında, Şırnak 13'üncü sıraya kadar yükseldi."

Programa, Vali Yardımcıları Tunahan Efendioğlu ve Faruk Doğru, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Erkan, Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekteri Ahmet Alanlı, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, kurum temsilcileri ve öğretmenler katıldı.