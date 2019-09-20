Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta 582 terör mağduru yeni evine kavuştu
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Şırnak'ta 582 terör mağduru yeni evine kavuştu

1 saat önce

Şırnak'ta terör mağdurları için yapımı tamamlanan 582 konutun sahibi kura ile belirlendi.

Şırnak'ta 582 terör mağduru yeni evine kavuştu, System.String[]

Şırnak'ta terör mağdurları için yapımı tamamlanan 582 konutun sahibi kura ile belirlendi.

Şırnak Gençlik Merkezi Salonunda Bahçelievler, İsmetpaşa ve Gazi Paşa mahallelerinde yapımı tamamlanan konutların hak sahiplerinin belirlenmesi için tören yapıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Nihat Ürper, son 2 ayda kura ile 843 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini, böylece vatandaşların sıcak yuvalarına kavuştuğunu söyledi.

Kurası çekilen konutlara resmi işlemlerin tamamlanmasıyla vatandaşların bir hafta içerisinde taşınabileceğini ifade eden Ürper, "Vatandaşlarımız bugün noter huzurunda kuraya katıldı. Vatandaşlarımıza yeni evleri hayırlı olsun. Her ay bir kura töreni yaparak, yıl sonuna kadar tüm konutları teslim etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Daha sonra noter huzurunda çekilen kura ile 582 konutun hak sahipleri belirlendi.

Vatandaşlardan Şahin Ürek, aylardır bu günü beklediklerini belirterek, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinin terör saldırısı sonucu yıkıldığını, artık huzur ve güven içinde yaşamak istediklerini dile getirdi.

Ürek, "Allah hükümetimizden, devletimizden razı olsun. Yıkılan dairelerimizi yerine yenilerini verdi. Zaman birlik ve beraberlik zamanı. Kuramızı çektik. Yıkılan 6 dairemi almış bulunmaktayım. Allah emeği geçenlerden razı olsun." diye konuştu.

Bahçelievler, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:50 Kaynak: AA
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