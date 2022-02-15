Şırnak'ta 6 askerin şehit olduğu saldırıda karar: Terörist Hüseyin Osmanpur 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 531 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Şırnak'ta 26 Eylül 2016'da, Şırnak- Van yolu güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine yönelik PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 6 askerimiz şehit olmuş, 2 askerimiz ise yaralanmıştı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEMİŞTİ

Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden Hüseyin Osmanpur'un yargılanmasına Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Kilis L Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS ile katılan terörist Hüseyin Osmanpur, kendisine yönelik suçlamaları kabul etmediğini ve yazılı savunmada bulunacağını söyledi. Savcı, Hüseyin Osmanpur'un 'Devletin birlik ve bütünlüğünü bozma, silahlı terör örgütüne üye olma, kasten adam öldürme, yağma, mala zarar verme ve ateşli silah kanununa muhalefet' suçlarından6 kez müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

7 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI VERİLDİ

İleri bir tarihe ertelenen duruşma bugün görüldü. Terörist Hüseyin Osmanpur'a 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 531 yıl 6 ay hapis cezası verildi.