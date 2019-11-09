Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta 6 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Şırnak'ta 6 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta 6 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

6 saat önce

İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca ortaklaşa gerçekleştirilen hava destekli operasyonda Cudi Dağı'nda 6 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ta 6 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi, System.String[]

İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca ortaklaşa gerçekleştirilen hava destekli operasyonda Cudi Dağı'nda 6 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

(İHA)

Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 08:05 Kaynak: İHA
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