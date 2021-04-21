65 yaş üstü 100 aileye yardım kolisi dağıtıldı - Son Dakika

İlim Yayma Cemiyetinde gönüllü gençlerden Ali İşlek, proje doğrultusunda köy köy gezerek Kovid-19 salgını nedeniyle dışarıya çıkamayan ve kırsalda yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlara gıda kolisi, giysi ve hijyen kiti desteği sunduklarını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1 Mart'ta başlayan proje ile 65 yaş üstü 500 aileye ulaştırılması planlanan yardımlardan bugüne kadar 11 köyde yaşayan 100 aileye yardımda bulunuldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı desteği ile İlim Yayma Cemiyeti Şırnak Şubesince, "İyilik Hareketi" projesi kapsamında 65 yaş üstü 100 aileye yardım kolisi dağıtıldı.

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