Şırnak'ta 67 yaşındaki Yusuf amca görev yaptığı okulda basketbol oynuyor - Son Dakika

Şırnak'ta Ömer Keçecigil İlk ve Ortaokulunda hizmetli olarak çalışan 67 yaşındaki Yusuf Dekçi, basketbol tutkusuyla boş zamanlarında okulda spor yapıyor.

Gündoğdu Mahallesi'ndeki okulda görevli, 6 çocuk babası Dekçi, basketbol oynayan öğrencilere yöresel kıyafetleriyle eşlik ediyor.

Dekçi, AA muhabirine, basketbolu ve çocukları çok sevdiğini, zaman zaman onlarla spor yaptığını söyledi.

Küçüklüğünde de sporu çok sevdiğini belirten Dekçi, şöyle konuştu:

"Küçükken böyle imkanlar yoktu, köyde büyüdük. Artık spor yapacak yaşta değilim ama bazen öğrencilere katılarak, onlarla oynayarak küçükken yaşayamadığım duyguları şimdi yaşıyorum. Bazen okulun bahçesinde oynuyorum, bazen de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerine gidiyorum. Sağ olsunlar öğrenciler, öğretmenler bana saygı gösteriyor. Gücüm yettiğince onlarla oynamaya devam edeceğim. Onlarla oynamaktan mutlu oluyorum."

Beden eğitimi öğretmeni İbrahim Tuğ da Dekçi'nin okulda çok sevildiğini ve basketbol tutkusu ile tanındığını anlattı.

Tuğ, "Yusuf dayı, derslerimize katılıyor, yeri geldiğinde antrenmanlarımızda çocuklarımızla beraber neşeli vakitler geçirmemizi sağlıyor." dedi.

Tesislerin doğal üyesi yapıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar ise Dekçi'nin spor ve basketbol sevgisini zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaştıklarını ifade etti.

Dekçi'nin kentin güzel ve temiz yüzünü yansıttığını aktaran Ayar, şöyle devam etti:

"Burada güzellikler, sempati ve hoşgörü var. Yusuf amcamız da bunun en güzel örneklerinden biri oldu. Spora gayet doğal ve yöresel kıyafetleriyle katılıyor. Kendisini doğal üyemiz yaptık. İnşallah bu insanların sayısı artar."

Okulun 5. sınıf öğrencisi Ecrin Yiğit de Dekçi ile okulda çok güzel vakit geçirdiklerini dile getirerek, "Yusuf amca ile bahçede basketbol ve voleybol oynuyoruz. Çok eğleniyoruz. Bütün çocuklar onu, o da bizi seviyor." ifadelerini kullandı.