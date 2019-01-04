Şırnak'ta 7 Köye Ulaşım Sağlanamıyor
1 saat önce
Şırnak'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı.
Şırnak
'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı.
Dünden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle merkezde 2, ilçelerden Beytüşşebap
'ta 4 ve Uludere
'de bir köye ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdare ve kara yolları ekiplerince köy yollarının ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Kar
kalınlığının yarım metreyi aştığı Beytüşşebap ilçesinde de bazı vatandaşlar karda kayarak eğlendi.
Kent merkezinde de belediye ekipleri olası buzlanmaya karşı tuzlama, kar küreme ve kaldırım temizleme çalışması yürütüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:14 Kaynak: AA
Meteoroloji'nin Kar Uyarısı Sonrası Teyakkuza Geçen İBB Ekipleri Hazırlıklarını Tamamladı
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 2 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
Paladyumun Ons Fiyatı 16 Yılın Ardından İlk Kez Altını Geride Bıraktı
Eşi ve Çocuklarıyla Hastanede Kalan Başhekim, Görevden Alındı