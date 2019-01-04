Şırnak'ta 7 Köye Ulaşım Sağlanamıyor
22 dakika önce
Şırnak'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı.
Şırnak
'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı.
Dünden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle merkezde 2, ilçelerden Beytüşşebap
'ta 4 ve Uludere
'de bir köye ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdare ve kara yolları ekiplerince köy yollarının ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Kar
kalınlığının yarım metreyi aştığı Beytüşşebap ilçesinde de bazı vatandaşlar karda kayarak eğlendi.
Kent merkezinde de belediye ekipleri olası buzlanmaya karşı tuzlama, kar küreme ve kaldırım temizleme çalışması yürütüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:08 Kaynak: AA
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