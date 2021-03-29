Şırnak'ta 7 okul "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamına alındı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından meslek liselerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamına Şırnak'tan da 7 okul dahil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, proje kapsamına giren okulların alt yapının güçlendirilmesi ve eğitim ortamlarının zenginleştirilmesi konusunda sağlanan destekle 8 okulda Z-kütüphane açıldığı bildirildi.

Proje kapsamında il genelinde velilere "Aile planlaması" eğitimi, öğretmenlere "E- Twinning Projeleri" ile "Fikri mülkiyet ve sınai haklar" eğitimleri, öğrencilere "Geleneksel sanatlar eğitimi ile bilinçli internet kullanımı" eğitimi verildiği ifade edilen açıklamada, Milli Eğitim Müdürlüğü, Şırnak Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) işbirliğiyle projeye dahil edilen okullarda öğrencilere "Geçmişten günümüze mesleki liseler", "Motivasyon- hedef belirleme", "Üst öğrenim kurumlarının tanıtımı", "Mesleki liselerin avantajları ve topluma kazandırdıkları" başta olmak üzere birçok eğitim verildiği belirtildi.

Proje kapsamında öğretmenlere ise İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle "ilk yardım", Yeşilay işbirliğiyle de "madde ve internet bağımlılığı" gibi konularda eğitim verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"'Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor Projesi' kapsamında, Valilik ve kaymakamlıkların belirlediği evlere gidilerek evlerde onarım yapıldı. El sanatları ile unutulmaya yüz tutmuş yöresel ürünler öğretilerek gelir kaynağı oluşturuldu. Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamına giren okullar, Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Nazmiye Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Cizre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İdil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi."