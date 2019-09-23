Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta 7 terörist etkisiz hale getirildi
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Şırnak'ta 7 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ta 7 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca Beytüşşebap ilçesi kırsalına hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

Beytüşşebap, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:06 Kaynak: AA
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