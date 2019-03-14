Şırnak'ta 7 Terörist Teslim Oldu
29 dakika önce
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, 2'si kadın 7 terörist teslim oldu.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, 2'si kadın 7 terörist teslim oldu.
Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın kamplarından kaçarak, Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'na gelen 2'si kadın 7 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Gözaltına alınan 7 teröristin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:02 Kaynak: AA
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