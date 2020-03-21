Şırnak'ta 70 gün önce kaybolan 'Keldani Şimuni Diril'in cansız bedenine ulaşıldı' iddiası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta 70 gün önce kaybolan 'Keldani Şimuni Diril'in cansız bedenine ulaşıldı' iddiası - Son Dakika

Şırnak'ta 70 gün önce kaybolan 'Keldani Şimuni Diril'in cansız bedenine ulaşıldı' iddiası

6 saat önce

Şırnak'ta 70 gün önce kaybolan 'Keldani Şimuni Diril'in cansız bedenine ulaşıldı' iddiasıŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde 11 Ocak gününden bu yana eşi Hürmüz Diril (71) ile birlikte kaybolan İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril'in annesi Şimuni Diril'in (65) cansız bedenine ulaşıldığı...

Şırnak'ta 70 gün önce kaybolan 'Keldani Şimuni Diril'in cansız bedenine ulaşıldı' iddiası

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde 11 Ocak gününden bu yana eşi Hürmüz Diril (71) ile birlikte kaybolan İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril'in annesi Şimuni Diril'in (65) cansız bedenine ulaşıldığı iddia edildi.

İstanbul Keldani Kilisesi papazı Remzi Diril'in Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde yaşayan annesi Şimuni ile babası Hürmüz Diril çifti, 11 Ocak Cumartesi günü ziyarete giden yakınları tarafından evlerinde bulunamadı. Yakınları, tüm çabalara karşı Diril çiftine ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Diril çiftinin bulunması için Jandarma Özel Harekat timleri tarafından iz takip köpekleri ve insansız hava araçlarıyla (İHA) arama çalışması başlattı.

Dün köy sakinleri, nehir kenarında bir kadının cesedine rastladı. Cesedi bulanlar güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Köy yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapalı olması ve bölgede çığ tehlikesi olduğu için ekiplerin bölgeye ulaşması amacıyla karla mücadele ekiplerince yol açma çalışması başlatıldı.

Güvenlik güçlerinin köye ulaşma çalışmaları sürerken, Türkiye'de yaşayan Süryani topluluğu, bulanan cesedin İstanbul Keldani Kilisesi papazı Remzi Diril'in annesi Şimuni Diril'e ait olduğunu sosyal medyada duyurdu.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Emin BAL/ BEYTÜŞŞEBAP(Şırnak), (DHA)

Şırnak'ta 70 gün önce kaybolan 'Keldani Şimuni Diril'in cansız bedenine ulaşıldı' iddiası

Beytüşşebap, İstanbul, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 07:31 Kaynak: DHA

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