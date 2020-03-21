Şırnak'ta 70 gün önce kaybolan 'Keldani Şimuni Diril'in cansız bedenine ulaşıldı' iddiası (2) - Son Dakika

VALİLİK: DİRİL'E AİT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN CANSIZ BEDENE ULAŞILDI

Şırnak Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, bölgeye helikopterle sevk edilen güvenlik güçlerinin aramasında Şimuni Diril'e ait olduğu değerlendirilen cansız bedene ulaşıldığı bildirildi. Açıklamada, Diril çiftinin bulunması için 11-16 Ocak tarihleri arasında arama çalışmalarının yapıldığı belirtilerek, herhangi bir ize rastlanılmadığı ifade edildi.

Arama çalışmalarının olumsuz hava şartları altında el verildiği ölçüde sürdürüldüğü bildirilen açıklamada, şöyle denildi:

"Kayıp şahısların yakınları tarafından, 20 Mart 2020 günü bir kadına ait cansız bedene ulaşıldığının jandarma birimlerine haber verilmesi üzerine, cumhuriyet savcılığının bilgi ve talimatıyla olay yerinde delillerin toplanması, araştırma ve inceleme yapılması amacıyla, kapalı olan köy yolunu açma çalışmalarına İl Özel İdaresi ekipleri tarafından başlanmış, fakat hava şartlarının olumsuz seyretmesi, yol güzergahında çığ tehlikesi olması nedeniyle Köye karadan ve havadan ulaşılamamıştır. Hava şartlarının nispeten düzelmesi ile birlikte 21 Mart 2020 günü jandarma özel harekat timleri ile birlikte olay yeri inceleme ve terörle mücadele timleri helikopterle bölgeye intikal ettirilmiştir. Bölgede yapılan olay yeri incelemesinde, kayıp iki vatandaşımızdan biri olan Şimuni Diril'e ait olduğu değerlendirilen cansız beden, Kovankaya köyünün yaklaşık 1.5 km kuzeybatısında bulunmuştur. Cenaze, otopsi işlemlerinin yapılması maksadıyla Şırnak Devlet Hastanesi morguna nakledilmiş olup otopsi sonrası Savcılık tarafından ailesine teslim edilmiştir. Olayla ilgili olarak Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda tahkikata ve diğer kayıp vatandaşımız Hurmuz Diril'in bulunmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir."

Haber: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK