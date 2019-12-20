Şırnak'ta 714 terör mağduru yeni evine kavuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta 714 terör mağduru yeni evine kavuştu - Son Dakika

Şırnak'ta 714 terör mağduru yeni evine kavuştu

6 saat önce

Şırnak'ta terör mağdurları için yapımı tamamlanan 714 konutun sahibi kura ile belirlendi.

Şırnak'ta 714 terör mağduru yeni evine kavuştu, System.String[]

Şırnak'ta terör mağdurları için yapımı tamamlanan 714 konutun sahibi kura ile belirlendi.


Şırnak Gençlik Merkezi Salonunda Gazi Paşa ve Aydınlıkevler mahallelerinde yapımı tamamlanan konutlar için kura töreni yapıldı.

Törende bir konuşma yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Nihat Ürper, son 3 ayda kura ile bin 743 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini, böylece vatandaşların sıcak yuvalarına kavuştuğunu söyledi.

Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından kurası çekilen konutlara bir hafta içerisinde taşınabileceğini ifade eden Ürper, "Vatandaşlarımız bugün noter huzurunda kuraya katıldı. Bugün 4'üncü kurayı çekiyoruz. Vatandaşlarımıza yeni evleri hayırlı olsun. Her ay bir kura töreni yaparak, iki aya kadar tüm konutları teslim etmeyi hedefliyoruz." dedi.


Daha sonra noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

"Yıkılan dairelerimizin yerine yenilerini alacağız"

Ahmet Erener, aylardır bu günü beklediklerini belirterek, Gazipaşa Mahallesi'ndeki evinin terör saldırısı sonucu yıkıldığını, artık huzur ve güven içinde yaşamak istediklerini söyledi.

Erener, "4 yıldır çok büyük sıkıntılar çektik. Bu süreçte kiracıydık. Bugün kura ile dairemize kavuşacağımız için mutluyuz. Yıkılan dairelerimizin yerine yenilerini alacağız. Allah emeği geçenlerden razı olsun." diye konuştu.

Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:26 Kaynak: AA
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