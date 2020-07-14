Şırnak'ta 750 kınalı keklik doğaya bırakıldı - Son Dakika

Şırnak'ta 750 kınalı keklik doğaya bırakıldı
Şırnak'ta 750 kınalı keklik doğaya bırakıldı Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından nesli tükenmekte olan 750 kınalı keklik doğaya bırakıldı.
Şırnak'ta 750 kınalı keklik doğaya bırakıldı
ŞIRNAK - Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından nesli tükenmekte olan 750 kınalı keklik doğaya bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Gaziantep Kınalı Keklik Üretme İstasyonundan gelen 750 keklik, İdil Beyaz Dağ mevkisinde doğaya salındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, nesli tükenmekte olan kınalı keklik popülasyonunu artırmak amacıyla böyle bir uygulama yapmaya karar verdiklerini söyledi. Kalay, "Bölgede hem kınalı keklik popülasyonunu arttırabilmek hem de kene ile mücadele kapsamında 3 yıl boyunca kınalı keklik salımını gerçekleştireceğiz. Geçen yıldan beri o bölgeyi ava yasak saha ilan ettik. Gelecek sene de salımı gerçekleştirdiğimizde o bölgede kınalı kekliklerin belli bir sayıya ulaşacağını umut ediyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz sadece sezonu içerisinde avlanmalarını gerçekleştirmeleridir. Sezon dışında av hayvanlarının üreme veya çiftleşme dönemi olduğu için o dönemde yapılan avlanmalar doğa kaybına neden olur" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 18:37 Kaynak: İHA
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