Şırnak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikle kutlandı - Son Dakika
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Şırnak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikle kutlandı

08.03.2022 17:50
Şırnak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikle kutlandı

Şırnak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla etkinlik düzenlendi.

Şırnak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla etkinlik düzenlendi.

Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan etkinliğe kadınlar giydikleri yöresel kıyafetlerle katıldı.

Etkinlikte, Vali Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka kadınlara karanfil dağıttı.

Vali Pehlivan, etkinlikte yaptığı konuşmada, kadınların merhametli, kapsayıcı ve kucaklayıcı özellikleri sayesinde toplumu ayakta tuttuğunu söyledi.

Kadınlara karşı olumsuz yaklaşımlar tarih boyunca ve günümüzde var olduğunu ifade eden Pehlivan, şöyle konuştu:

"Ama bir yandan en güzel methiyeler ve şiirler kadınlara yazılmıştır. Çocuklarımıza özellikle anne ve baba olarak hayatın müşterek olduğunu, üstünlüğün bu manada olmadığını, bu nesilleri sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma temelli yetiştirmemiz ve bu yolda bu anlayışla ilerlememiz gerektiğini idrak ettirmemiz gerekiyor."

Yıldız Pehlivan da insan hak ve özgürlüklerin gelişmesi, demokrasi kültürün yerleşmesiyle beraber kadınların eğitimden bilime, sanattan kültüre her alanda başarıyla yerini aldığını belirtti.

Yarka ise Kadın Kültür Merkezi, Üreten ve Tasarlayan Atölyesi ve Gençlik Merkezi ile kadınların yanında yer aldıklarını kaydetti.

Etkinlikte, şiirler okundu, tiyatro oyunu sahnelendi ve sinevizyon gösterimi yapıldı.

Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt ve kurum temsilcileri de katıldı.

Şırnak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikle kutlandı
Şırnak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikle kutlandı
Şırnak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikle kutlandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikle kutlandı - Son Dakika


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