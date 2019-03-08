Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlaması

Şırnak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlaması

1 saat önce

Şırnak'ta, Silopi Kaymakamlığınca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe yöresel kıyafetleriyle katılan kadınlar, kadın asker ve polislerle halay çekti.

Şırnak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlaması, System.String[]
Şırnak'ta, Silopi Kaymakamlığınca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe yöresel kıyafetleriyle katılan kadınlar, kadın asker ve polislerle halay çekti.

Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş'ın eşi Tuğba Işıktaş'ın organize ettiği etkinlikte, ilçe merkezi, belde ve köylerdeki kadınlar bir araya geldi.

Kaymakam Işıktaş, etkinliğe katılan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Atan, kadınların en değerli varlık olduğunu söyledi.

Tuğba Işıktaş ise kadınların toplumsal değişim ve dönüşümün en önemli mimarları olduğunu belirterek, "Kahraman kadınlarımıza güçlü Türkiye yolunda ilerlemek için çok önemli bir görev düşmektedir. Unutulmamalıdır ki kadınlarını dışlayan ülkeler asla ilerleme gösteremeyecektir." dedi.

Etkinlikte, yöresel kıyafetli kadınlar, kadın polis ve askerlerle halay çekti.

Etkinliğe katılan kadınlardan Kudret Nas, programı düzenleyen herkese teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin sürekli yapılmasını istediklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:39 Kaynak: AA

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