Şırnak'ta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı - Son Dakika

Şırnak'ta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

08.03.2021 17:19
Şırnak'ta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı, System.String[]

Şırnak'ta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, üniversitede düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Şırnak'ta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, üniversitede düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan etkinlikte, Vali Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan ile Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve eşi Fatma Yarka kadınlara karanfil dağıttı. Programa, Vali Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, İl Jandarma Komutanı Tamer Bilecan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda kadın davetli katıldı. Etkinlikte konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, "Kadına yönelik şiddet vakalarının yaşandığı ve bu özel gün vesilesiyle de bu konulara değinmek zorunda kaldığımızı hep birlikte görüyoruz. Bu konuda yapılan yasal düzenlemeler ve mücadeleler çok önemli ve çok etkili olmaya başladı ama herhalde toplum olarak, millet olarak dönüp tarihimize, gelişim sürecimize ve inanç değerlerimize baksak bu ortada var olan problemlerin olmaması gerektiğini ve ortadan kaldırılması gerektiğini hem fikir oluruz. Aslında hemfikiriz ama realite de ve uygulama da problemler var. Tarihimize baktığımızda bütün problemlerin hiç olmaması gerekir. Ailenin toplumda ki önemini, aile mensuplarının, akrabalarımızın veya toplumda var olan ve yaşamımıza değer katan, bize rehberlik eden, hayatı öğreten ve ilk öğretmenimiz olan annelerimize ve hayat yolunda dayanışma içerisinde olduğumuz kardeşlerimize ve toplumda özellikle sıkıntılı dönemlerde sığınacak en önemli liman olan kadınlarımız, savaşlarda, sıkıntılı dönemlerde ve afetlerde verdiği mücadelelerde baktığımızda bu tür olayların gündemimizde olmaması gerekir. Ama realitelere de yüzleşmek zorundayız. Aile içi şiddet, kadına şiddet daha dün dünya da olduğu gibi ülkemizde de yaşanıyor. Bunu önlemek için devlet ve hükümet olarak atılması gereken adımları atıyor ve görev yatığımız yerler de takipçisi olmaya gayret ediyoruz. Devlet bu konuda üzerine düşeni yapmaya çalışıyor. Muhakkak ki hepimizin üzerine düşen sorumluluklar var. Kadınıyla erkeğiyle bu dünyanın bizlere müşterek bir emanet olduğunu ve bu dünyaya ait bütün unsurların ve değerlerinde bize müşterek bir emanet olduğunu ve birimizin diğerine karşı üstünlüğü bu manada bulunmadığını kabul etmek ve yeniden adeta kendi özümüzü, kültürümüz ve inancımız keşfetmekle kalmaz yaşayarak ve yaşatılmasını da temin ederek başarılı olabiliriz. Dünya var olduğundan bu yana üstlenmiş olduğu sorumlulukları saysak anlatmakla bitiremeyiz. Kurtuluş savaşında, cephe önünde, cephe arasında ve arkasında Nene Hatunlar, Fatma bacılar bu mücadelelerin sembol karakterleridir. Bugünde aynı mücadele devam ediyor. Terörle mücadelenin uzun yıllardan beri yaşandığı bir ildeyiz. Buraya evlatlarını asker, polis ve jandarma olarak gönderen anneler, eşler ve kardeşleri ve nitekim burada koruyucu yapanların anneleri, eşleri ve kardeşleri bu mücadeleye ortak oldular ve olmaya devam ediyorlar. Ben bu vesileyle şehit annelerimizi ve şehit eşlerini şükranla, saygıyla yad ediyorum. Mesele vatan için bedel ödemek ise kadınlarımızda en az erkekler kadar ödemiştir" dedi.

Program daha sonra müzik dinletisi, tiyatro ve piyano dinletisi ile sona erdi. Daha sonra Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka Şırnak Üniversitesinde bulunan tekstil fabrikasındaki kadın çalışanları ziyaret ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Atölyenin tezgahlarını tek tek dolaşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka kadın çalışanlara karanfil verdi. - ŞIRNAK

Şırnak'ta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
Şırnak'ta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
Şırnak'ta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
Şırnak'ta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
Şırnak'ta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
Şırnak'ta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
Şırnak'ta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Şırnak'ta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı - Son Dakika


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