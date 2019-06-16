Şırnak'ta 8 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
İçişleri Bakanlığından, Şırnak'ın İdil İlçesi Cehennem Deresi bölgesindeki operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:08
İçişleri Bakanlığından, Şırnak
'ın İdil
İlçesi Cehennem Deresi bölgesindeki operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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