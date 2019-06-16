Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta 8 terörist etkisiz hale getirildi
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Şırnak'ta 8 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

İçişleri Bakanlığından, Şırnak'ın İdil İlçesi Cehennem Deresi bölgesindeki operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Şırnak'ta 8 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
İçişleri Bakanlığından, Şırnak'ın İdil İlçesi Cehennem Deresi bölgesindeki operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:08 
İdil, Şırnak, Ekonomi
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