Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta 8 terörist etkisiz hale getirildi (2)
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Şırnak'ta 8 terörist etkisiz hale getirildi (2)

1 saat önce

5 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİİçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın İdil ilçesinde devam eden operasyon kapsamında 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Şırnak'ta 8 terörist etkisiz hale getirildi (2), System.String[]

5 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın İdil ilçesinde devam eden operasyon kapsamında 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak-İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe operasyonunda 5 terörist daha etkisiz hale getirilmiş olup, toplam 8 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Haber: ANKARA/DHA


Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:18 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı, İdil, Şırnak, Güncel
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