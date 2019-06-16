Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta 8 teröristin etkisiz hale getirilmesi
Son Dakika Güncel Haber

Şırnak'ta 8 teröristin etkisiz hale getirilmesi

2 saat önce

Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride aranan Emine Toy, birinin de gri kategoride yer alan Yılmaz Begiç olduğu tespit edildi.

Şırnak'ta 8 teröristin etkisiz hale getirilmesi, System.String[]
Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride aranan Emine Toy, birinin de gri kategoride yer alan Yılmaz Begiç olduğu tespit edildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, 3 kalaşnikof, AKS 74U tüfeği, M-16 tüfeği, 2 tabanca, 2 el bombası ve termal kıyafet şemsiye ele geçirildi.
Yapılan araştırmada etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride aranan "Sarya" kod adlı Emine Toy, birinin gri kategoride yer alan "Baran" kod adlı Yılmaz Begiç, birinin de "Rubar Sosin" kod adlı Fehmi Yiğit olduğu belirlendi.
Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonlara kararlılıkla devam ediliyor.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:14 Kaynak: AA
İdil, Şırnak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani kocanın pompalı tüfekle yaraladığı kadının hayatını çelik tencere kurtardı Kuzenini kurtarmak için çaya atlayan genç akıntıya kapılıp hayatını kaybetti Polise yakalanan dilenci kadından kan donduran tehdit: Bebeği yere çarparım Trabzon'da yapılan fuhuş operasyonunda 28 kadın gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 16:22:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta 8 teröristin etkisiz hale getirilmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]