Şırnak'ta 82 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent genelinde operasyon yapıldı.

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