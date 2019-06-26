Şırnak'ta 9 Kıbrıs gazisine milli mücadele madalyası verildi

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Yunanistan Başbakanı Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi: Bunun maliyeti büyük olacaktır

Şifa arayanlar kaplıcaya akın ediyor! Aylar öncesinden randevu alıp gelen var

Türkiye ile KKTC arasında sahil güvenlik alanında iş birliği

Muhalif olduğunu düşündüğü gence ağza alınmayacak hakaretler eden İBB çalışanı için karar verildi.