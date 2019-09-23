Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildi
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Şırnak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Beytüşşebap, Şırnak, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:40 
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