Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildi
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Şırnak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildi

47 dakika önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Şırnak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen yakın hava destekli operasyonda, 9 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:01 Kaynak: DHA
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