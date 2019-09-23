Şırnak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildi
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İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:01 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen yakın hava destekli operasyonda, 9 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
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