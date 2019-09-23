Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildi
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Şırnak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Şırnak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildiFatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Şırnak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildi

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen yakın hava destekli operasyonda, 9 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Şırnak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:29 Kaynak: DHA
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