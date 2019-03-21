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Şırnak'ta 'Adalet Ormanı' Oluşturuldu

1 saat önce

ŞIRNAK'ta 21-26 Mart Orman Haftası nedeniyle denetimli serbestlik kapsamında bulunan yükümlülerin katılımıyla 'Adalet Ormanı' oluşturuldu.

Şırnak'ta 'Adalet Ormanı' Oluşturuldu, System.String[]
ŞIRNAK'ta 21-26 Mart Orman Haftası nedeniyle denetimli serbestlik kapsamında bulunan yükümlülerin katılımıyla 'Adalet Ormanı' oluşturuldu. 

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü, İl Tarım Orman Müdürlüğü ve Şırnak Belediyesi işbirliğinde 21-26 Mart Orman Haftası kapsamında 'Adalet Ormanı' oluşturuldu. Şırnak-Cizre karayolunun 4'üncü kilometresinde bulunan alanda düzenlenen ağaç dikme etkinliğe Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgenaral Halil Sosyal, denetimli serbestlik yükümlüleri katıldı.

Etkinlikte konuşan Başsavcı Mehmet Yılmaz, alana mavi servi, ender çamı, dış budak, badem ve fıstık çamı olmak üzere yaklaşık 2 bin 500'e yakın fidan dikmeyi hedeflediklerini ifade ederek, "Orman sevgisini 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza kazandırmamız gerekiyor. Orman sevgisiyle birlikte toprakla buluşturulacak her bir fidanın da gelecek nesiller için önemini bilmeli ve bu bilinçle hareket etmeliyiz. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı olarak bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Her zaman, tüm imkanlarımızla destek vermeye de hazırız. Kamu hizmeti kapsamında ağaçlandırma çalışmasına katılacak olan yükümlülerimizle fidan dikimi için en uygun zaman olan bahar ayında daha yeşil bir Şırnak oluşturulmasında katkımız olsun istedik. Oluşturduğumuz Adalet Ormanı ile infaz çalışmalarının toplum içerisinde daha yakından tanınması ve ormanlık alanların artırılmasıyla ilgili toplumsal bir farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır" dedi.

- Şırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:33 Kaynak: DHA

Şırnak, Güncel
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