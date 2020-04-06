Şırnak'ta adliye ve cezaevi dezenfekte edildi - Son Dakika
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Şırnak'ta adliye ve cezaevi dezenfekte edildi

6 saat önce

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak Adliyesi ve cezaevinde korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Şırnak'ta adliye ve cezaevi dezenfekte edildi, System.String[]

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak Adliyesi ve cezaevinde korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.


Çin'in wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tedbirleri kapsamında Şırnak Adliyesi ve cezaevinde dezenfekte çalışması gerçekleştirildi. Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda basın toplantısı düzenleyen Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, gerekli sağlık tedbirlerini en üst seviyede aldıklarını söyledi. Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumuna ilk girişlerinde adli muayene raporuna baktıklarını belirten Yılmaz, "Adli muayene raporunda korona virüs ile alakalı şüpheli bir durumun olup olmadığı belirtilmesi gerekiyor. Şüpheli bir durumun olması veya ateşinin yüksek olması ya da öksürük gibi bir şikayetin olması durumunda kurumumuz da kabulü yapılmayarak tekrar ilgili sağlık kuruluşuna sevki gerçekleşmektedir. Burada tamamen muayene olup, tedavi işlemleri gerçekleştikten sonra kayıt kabul işlemlerini yapıyoruz. Hükümlü, tutuklularımızın ve ceza infaz kurumundaki tüm personelimizin ve askerlerimizin ateşi düzenli bir şekilde ölçülmektedir. Ateş ölçümünde sınır seviyesinin altında ise hükümlü ve tutuklumuzun kayıt kabul işlemini yapmaktayız. Eğer sınırın üstünde çıkarsa sağlık kuruluşuna sevkini gerçekleştiriyoruz. Ateş ölçümü sırasında ateşinin normal çıkması durumunda hükümlünün yurt dışı öyküsünün olup olmadığına, yurt dışından gelenler ile temasta bulunup bulunmadığını araştırmaktayız. Bu hususta da olumsuz bir durum olması halinde hükümlümüzün sevkini gerçekleştirmekteyiz. Olumlu bir durum olması halinde Ceza İnfaz kurumumuzda ayırdığımız karantina odasına almaktayız" dedi.


14 gün gözlem altında tutuluyorlar


Hükümlü ve tutukluların 14 gün boyunca gözlem altında tutulduğunu kaydeden Yılmaz, şöyle devam etti:


"14 günlük süre zarfında herhangi bir hastalık olmaması durumunda ceza infaz kurumumuz ve sağlık kurulumuzun raporları doğrultusunda hükümlü ise hükümlü koğuşuna, tutuklu ise tutuklu koğuşuna sevki gerçekleşmektedir. Ceza infaz kurumumuzda hükümlü ve tutukluların rahatsızlanması durumunda ilk muayenesi kurum hekimimiz tarafından gerçekleşmektedir. Kurum hekimimizin ileri sevk ve tedaviyi görmesi, ihtiyaç duyması durumunda il sağlık müdürlüğü ile irtibata geçilerek uzman hekimler kurumumuza davet edilmekte ve kurumda uzman hekimlerimiz tarafından kurumda muayeneleri yapılmaktadır. Böylelikle kuruma giriş ve çıkışların en az indirgemek hedeflenmiştir. Kuruma giriş ve çıkışlarda en azami hassasiyeti göstermekteyiz. Sadece acil ve ivedi durumlarda hükümlülerimizin ve tutuklularımızın rahatsızlanması durumunda sevk gerçekleştirmekte. Burada ise ilgili sağlık kuruluşumuzda tamamen şifa bulana kadar kalmakta. Şifa bulduktan sonra kurumumuza almaktadır. Bu hastalarımızın da kuruma ilk gelen hükümlü ve tutuklu gibi kabulleri yapılmakta. Ondan sonra 14 günlük karantina odasına alınmakta. Daha sonra belirtilen dağıtım yerine sevki gerçekleşmektedir."


"Kurumumuzda şuana kadar herhangi bir pozitif vakaya rastlanmamıştır"


Bilim kurulu ve Adalet Bakanlığının talimatları doğrultusunda personeli izolasyona aldıklarını ifade eden Yılmaz, "Böylelikle personelimiz ve hükümlü ile tutuklularımızın sağlığı için personelimizi 3'üncü kişilerden ve dış dünyadan izolasyonunu sağlamış olduk. Kurumumuza bu şekilde herhangi bir salgının girmesini önlemiş olduk. Şunu açıkça ifade etmek istiyorum ki kurumumuzda şuana kadar herhangi bir pozitif vakaya rastlanmamıştır. İnşallah aldığımız ve alacağımız tedbirler noktasında bundan sonrada rastlanmayacağını umuyoruz. Bununla alakalı gerekli önlemlerimizi almış bulunuyoruz. Bütün önlemlerini alıyoruz ve izolasyon da bunlardan birisidir. Personelimizi izolasyona aldığımız itibarıyla yine dışarıda bulunan bir kısım arkadaşlarımız tarafından Vefa Gurubu kurulmuş personelimizin ailelerinin ihtiyaçları bu gurup tarafından sağlanmaktadır. Bu hususu hassasiyetle takip etmekteyiz" diye konuştu.


"2 günde bir dezenfekte edilmektedir"


Personelin hükümlüleri maske ve eldivenle karşıladığını aktaran Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:


"Aynı zamanda mutfakta, koğuşlarda, kantinde ve ilgili birimlerde eldiven maskesini devamlı takmaktadır. Tüm taşıtlarımız her kullanımdan sonra kullanılmadığı durumda en geç 2 günde bir dezenfekte edilmektedir. Kurumuzda bulunan koğuşlar, yemekhane, yatakhane, mutfak, kantin ve tüm birimler her gün dezenfekte cihaz ile dezenfekte edilmektedir. Şuan kurumuzda 35 bin eldiven, 25 bin maske, bin 500 litre yüzey dezenfeksiyonu ve bin litre de el dezenfeksiyonu temin etmiş durumundayız. Bakanlığımızın talimatı çerçevesinde bir kısım ertelemeler uygun görülmüştür. Açık ve kapalı görüşlerimiz yapılmamakla birlikte isteğe bağlı nakillerde ikinci bir emre kadar ertelenmiştir. Acil durumda avukat yükümlü görüşmeleri kapalı şekilde yapılmakta buda eldiven maske takmak suretiyle gerçekleşmektedir."


"Yakın zamanda görüntülü görüşmede sağlanacaktır"


Kurumda daha önce yapılan sosyal etkinlikler ve iç hizmet etkinliklerinin ikinci bir emre kadar iptal edildiğini hatırlatan Yılmaz, "Daha önce yükümlülerimize haftada bir yapılan telefon görüşmeleri şuanda yükümlü ve tutuklularımıza haftada iki kez 10 dakikalık görüş şeklinde artırılmıştır. Bakanlığımızın çalışmaları sonucunda yakın zamanda görüntülü görüşmede sağlanacaktır. Bakanlığımız talimatıyla iaşe ihtiyaçlarımız artırılmıştır. Bu artırılan iaşe miktarı bağışıklığın artırılması, protein ve c vitaminini artırılması olarak kullanılmaktadır. Şu aşamada salgından dolayı Denetim Serbestlik Şube Müdürlüğümüz tarafından yapılan toplu etkinliklerimize de ara vermiş durumdayız. Bu hükümlülerimizin, denetimli serbestlik çalışanlarımızın ve bizlerin sağlığı için gerçekleştirilmektedir. Denetim Serbestlik Şube Müdürlüğümüzde de hijyene yönelik bütün tedbirlerimiz alınmaktadır. Dezenfektasyon işlemleri sürekli bir şekilde yapılmaktadır. Hükümlülerimizin hijyenine, girişlerine ve tedbirlerine dikkat edilmektedir. Aynı zamanda adliyemizde de bir kısım bu anlamda önlemler alınmıştır. Öncelik olarak adli olarak esneklik çalışma sistemine geçtik. Asgari düzeyde hakim ve cumhuriyet savcımız ve personelimiz adliyede hizmetleri yürütmektedir. Bu hem vatandaşımızın sağlığı hem de hakim ve cumhuriyet savcımız ve personelimizin sağlığı yönünde en üst düzeyde önlemlerimiz alınmıştır. İdari izinler noktasında kapsam dahilinde olanlara idari izinler verilmiştir. Hastalık şüphesi olması durumda da yine idari izinler personelimize verilmektedir. Adliyeye giriş ve çıkış sayılarımız azaltılmıştır. Adliye girişinde güvenlik görevlilerimiz hakim, savcı, personel ve vatandaşlarımızın girişlerde ateş ölçerlerini düzenli olarak yapmaktadır. Sınırın üstüne çıkması durumunda kim olursa olsun sağlık kuruluşuna sevki gerçekleştiriliyor. Bu da hepimizin sağlığı noktasında önemlidir. Adliye girişinde el dezenfektasyonu koymuş durumdayız. Giriş ve çıkış yapan her kes orada el dezenfektasyonu kullanmak suretiyle kişisel bakımını gerçekleştiriyorlar. Yine adliyemizde de sürekli olarak günlük el teması olan yerler deterjanla dezenfekte edilmektedir. Personelimize maske ve eldiven dağıtımını yapıyoruz. Gribal şüphesi olanlar sağlık kuruluşlarına sevkleri yapılmaktadır. Bu tedbirleri alırken bize yardımcı olan personellerimize çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından ekipler Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. - ŞIRNAK

Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:08 Kaynak: İHA

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