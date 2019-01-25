Şırnak'ta "Ağız ve Diş Bakımı" Semineri

Şırnak'taki Aile Destek Merkezindeki (ADEM) kursiyerlere yönelik, "ağız ve diş bakımı" konulu seminer verildi.

Şırnak'taki Aile Destek Merkezindeki (ADEM) kursiyerlere yönelik, "ağız ve diş bakımı" konulu seminer verildi.



İl Sağlık Müdürlüğünce, ADEM'de düzenlenen seminerde, kursiyerler ve merkezden hizmet alan vatandaşlara bir diş hekimi tarafından ağız ve diş sağlığının insan hayatındaki önemi anlatıldı.



Şırnak Toplum Sağlık Merkezi hekimi Mevlam Kartal da seminer sonunda kursiyerlere diş muayenesi yaptı.

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