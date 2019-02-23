Şırnak'ta Aile Bilinci Eğitimi Verildi

Şırnak İl Müftülüğünce temel aile bilinci eğitimi verildi.

Şırnak İl Müftülüğünce temel aile bilinci eğitimi verildi.



Şırnak Şehit Ahmet Kara Anadolu İmam Hatip Lisesinin konferans salonunda, kursiyerlere yönelik temel aile bilinci semineri verildi.





Programa katılan İl Müftü Yardımcısı Selahattin Özçelik, temel aile bilinci konusunda öğrencileri bilgilendirdi.





Özçelik, "İnsanlar kendi aile yapısı üzerinden geleceğini inşa edebilir. Aile yapısı ise ancak eğitimle korunabilir." dedi.

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