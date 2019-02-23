Şırnak'ta Aile ve Okul Konulu Konferans

Beytüşşebap ilçesinde Aile Destek Merkezindeki kursiyerlere yönelik aile ve okul konulu konferans verildi.

Beytüşşebap ilçesinde Aile Destek Merkezindeki kursiyerlere yönelik aile ve okul konulu konferans verildi.





Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Aile Destek Merkezinde düzenlenen konferansta, sosyolog Erdal Ekinci, eğitimin önemine değindi.



Rehberlik ve psikolojik danışmanı Diyar Gören de aile eğitimi konusunda kursiyerleri bilgilendirdi.

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