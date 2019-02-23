Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Aile ve Okul Konulu Konferans

Şırnak'ta Aile ve Okul Konulu Konferans

1 saat önce

Beytüşşebap ilçesinde Aile Destek Merkezindeki kursiyerlere yönelik aile ve okul konulu konferans verildi.

Şırnak'ta Aile ve Okul Konulu Konferans, System.String[]
Beytüşşebap ilçesinde Aile Destek Merkezindeki kursiyerlere yönelik aile ve okul konulu konferans verildi.


Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Aile Destek Merkezinde düzenlenen konferansta, sosyolog Erdal Ekinci, eğitimin önemine değindi.

Rehberlik ve psikolojik danışmanı Diyar Gören de aile eğitimi konusunda kursiyerleri bilgilendirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:42 Kaynak: AA

Ekinci, Beytüşşebap, Güncel
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