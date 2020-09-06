Şırnak'ta aileler arasında arazi anlaşmazlığı kavgası: 4 yaralı - Son Dakika

Şırnak'ta iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Merkeze bağlı Yeniaslanbaşar köyünde oturan iki aile arasında akşam saatlerinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda aynı aileden R.G, S.G. ve A.G. ile Siirt'ten Şırnak'a gelen, olay esnasında kavgayı ayırmak isteyen ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılırken, yapılan ilk tedavilerinin ardından A.G'nin durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirlendi.

Jandarma ekipleri olay yerinde tedbir aldı.