Şırnak'ta AK Parti'li kadınlardan sokak hayvanlarına destek - Son Dakika

Şırnak AK Parti Kadın l Kadın Kolları Başkanlığı, sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının karşılanması ve toplumdaki duyarlılığı artırmak amacıyla basın açıklaması yaptı.

Şırnak İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Atan, sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması ve toplumdaki duyarlılığını artırmak amacıyla 81 il eş zamanlı açıklama yapıldığını söyledi.

İnsan olarak kendilerinin kadar başka canlıları da gözetlemeleri gerektiğini aktaran Atan, "Dünyanın sahibi sadece insanlar değildir. Bizden başka gezegende diğer canlıların yaşama hakkı vardır. Bu hakka saygı göstermeli ve emaneti yarınlara güzel bir şekilde taşımalıyız. Can dostumuz olan kedi ve köpekleri korumalı hayatı onlarla paylaşmalıyız." dedi.

Sokak hayvanları için belirli günlerde su ve mama kampanyasına AK parti olarak desteklediklerini ifade eden Altan, vatandaşları bu konuda duyarlı olmasını davet ettiklerini sözlerine ekledi.