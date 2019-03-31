Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta AK Parti'lilerden Erken Kutlama

Şırnak'ta AK Parti'lilerden Erken Kutlama

2 saat önce

ŞIRNAK Belediye Başkan adayı AK Parti'li Mehmet Yarka'nın, sandıkların yaklaşık yüzde 70'inin açılmasıyla resmi olmayan sonuçlara göre en yakın rakibi HDP adayını geçtiği iddiasıyla kent merkezinde kutlamalar yapıldı.

Şırnak'ta AK Parti'lilerden Erken Kutlama, System.String[]
ŞIRNAK Belediye Başkan adayı AK Parti'li Mehmet Yarka'nın, sandıkların yaklaşık yüzde 70'inin açılmasıyla resmi olmayan sonuçlara göre en yakın rakibi HDP adayını geçtiği iddiasıyla kent merkezinde kutlamalar yapıldı.

Şırnak'ta resmi olmayan sonuçlara göre olayların büyük bölümünü AK Parti adayı Mehmet Yarka'nın almasıyla kentte sevinç gösterileri düzenlendi. Kent merkezinde bir araya gelen çok sayıda partili meşaleler yakarak, davul- zurna eşliğinde kutlama yaptı. Şırnak genelinde sandıkların yüzde 70'inin açılmasıyla ortaya çıkan sonuçta AK Parti'li Mehmet Yarka, HDP adayı Hişar Osal'a büyük fark attığı ileri sürüldü. - Şırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:26 Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Mehmet Yarka, AK Parti, Şırnak, Güncel
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