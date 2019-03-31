Şırnak'ta AK Parti Sevinci

Şırnak Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Mehmet Yarka kazanması kentte sevinçle kutlandı.

Şırnak Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Mehmet Yarka kazanması kentte sevinçle kutlandı.



Seçim AK Parti Şırnak Milletvekili Rızgin Birlik, Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka, İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve partililer, il başkanlığında seçim sonuçlarını takip etti.



İlk sonuçların ardından partililer büyük mutluluk yaşayarak slogan attı, halay çekti. Daha sonra il binası önünde toplanan partililer, davul zurna, Kürtçe ve Türkçe şarkılar eşliğinde halay çekti, meşale yaktı slogan attı.



AK Parti milletvekili Rızgin Birlik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 dönemdir Şırnak'ta yerel belediyeleri HDP'nin aldığını söyledi.



Birlik, şöyle dedi:



"Bu dönem ise kazananın Şırnak olduğunu belirten Birlik, "Şırnak tarih yazdı. Bu tarih yüzyıllarca devam edecek Allah'ın izniyle. Şırnak kendi memleketine bu dönem sahip çıktı. 12 beldenin bir beldesi dışında 11 belde bizimdir. Uludere bizimdir, Güçlükonak bizimdir, Beytüşşebap bizimdir. 2015-2016 yıllarında terör örgütü PKK bu bölgeye kan kusturdu. Bu halkta sandıkta derslerini verdi. ALlah'ın izniyle bundan sonra daha güçlü bir şekilde sandıkta derslerini vermeye devam edecek. Daha önce yerel yönetimler neredeyse tümüyle HDP'nin elindeydi. Kayyum geldi kayyum geldikten sonra AK Parti'nin eline geçiş yapacak bundan sonra. Bu saatten sonra herşey değişecek. Vatandaş artık huzuru, güveni, demokrasiyi ve ekonomik sıkıntıları atlatacak. Tüm Şırnak halkını kutluyorum."



AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka ise, Şırnak'ın seçimlerde tarih yazdığını ifade etti.



"Şimdi Şırnak'ın uçmasına az kaldı çünkü siz karar verdiniz. Karar sizin, oylar da sizin." diyen Yarka, şöyle devam etti:



"Yüküm ne kadar ağır olursa olsun ben kendimi sizlere feda etmeye hazırım. Bu seçimin kaybedeni yok kazananı Şırnak'tır. Hepimiz kardeşiz, ben tüm Şırnaklıları kucaklamaya geldim. Kimseye şahsi bir kinim yok. HDP'ye gönül verenler de benim kardeşlerimdir. Hiçbir zaman kimseyi ötekileştirmeyeceğim."



Vatandaşlarla omuz omuza verip Şırnak'ı geleceğe taşımak için güç birliğiyle çalışacaklarını aktaran Yarka, seçimin kazanılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.



AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da, toplumun huzurunu devam ettirmek için mücadele ettiklerini söyledi.



Toplumdaki hiç kimseyi ayrıştırmayacaklarını, ellerinden geldiği kadar hizmetlerin en güzelini yapmaya çalıştıklarını ifade etti.



Vatandaşların bugün bir destan yazdığını belirten Erkan, şöyle konuştu:



"Elimizde resmi olmayan sonuçlara göre, Allah'ın izniyle Şırnak belediye başkanlığını bu millete armağan etmiş olduk. Elimizdeki resmi olmayan sonuçlara göre Şırnak'In en doğusunda Beytüşşebap'ı, Uludere'yi, Güçlükonak'ı ve 12 beldenin 11 tanesini almak suretiyle bir devri kapatıp yeni bir devir başlatmış olduk. Bugün Şırnak'tan tüm ülkeye mesaj vermiş olduk. Bu zaferi İstanbul'a, Ankara'ya, Edirne'ye ve Tokat'a Türkiye'nin dört bir yanına selam olsun Şırnak'tan. Bizler yalnızca dostluk için, muhabbet için geldik. Ayrıştırmayacağız, bölüştürmeyeceğiz. Gücümüzün yettiği kadar bu toplumda dostluğu ve huzuru hakim kılacağız."

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