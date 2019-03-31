Şırnak'ta AK Parti Sevinci - AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka

Şırnak
Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti
adayı Mehmet Yarka
'nın kazanması kentte sevinçle kutlandı.
Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka seçim sonuçlarını beraberinde AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik
, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil
Erkan ve partililerle il binasından takip etti.
Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'nin aldığı oy oranı partililerce sevinçle karşılandı.
AK Parti'liler kazandıkları bu başarıyı il binasında davul zurna eşliğinde Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekerek kutladı.
"Bu seçimin kaybedeni yok, kazananı Şırnak'tır"
AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Yarka, Şırnak'ın tarih yazdığını belirterek, "Şırnak'ın uçmasına az kaldı." dedi.
Kararı milletin verdiğini, yükünün ağır olduğunu ancak millet için canla başla çalışacağını vurgulayan Yarka, "Bu seçimin kaybedeni yok, kazananı Şırnak'tır. Hepimiz kardeşiz. Tüm Şırnaklıları kucaklamaya geldim. HDP
'ye gönül verenler de benim kardeşlerimdir. Hiçbir zaman kimseyi ötekileştirmeyeceğim. Vatandaşlarla omuz omuza verip, Şırnak'ı geleceğe taşımak için güç birliğiyle çalışacağız." diye konuştu.
Yarka, seçimin bu başarıyla sonuçlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.