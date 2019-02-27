Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta AK Parti'ye Katılım

Şırnak'ta AK Parti'ye Katılım

1 saat önce

Bir süre önce İYİ Parti'den istifa eden 3 bin 335 kişi AK Parti'ye katıldı.

Şırnak'ta AK Parti'ye Katılım, System.String[]
Bir süre önce İYİ Parti'den istifa eden 3 bin 335 kişi AK Parti'ye katıldı.

Aralarında İYİ Parti eski İl Başkanı İsmail Kabul'un da bulunduğu 3 bin 335 kişi, AK Parti İl Başkanlığına geldi.

AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, terör örgütü PKK'nın Şırnak'ta gerçekleştirdiği saldırılara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı elimizden aldılar. 'Yeter artık' dememiz gerekir. Şırnaklıların günahı nedir? Madem böyle, kardeşlik elini birbirimize uzatalım hep birlikte, 'Bu şehir bizimdir.' diyelim."

Partiye katılanlar adına konuşan Murta Yetik, ülkenin içerisinde bulunduğu zor şartları göz önünde bulundurarak AK Parti'ye geçtiğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:53 Kaynak: AA

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