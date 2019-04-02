Şırnak'ta Ak Partili Yarka, Mazbatasını Alıp Göreve Başladı

ŞIRNAK Belediye Başkanlığı'na seçilen AK Parti'li Mehmet Yarka, Merkez İlçe Seçim Kurulu'nda mazbatasını alıp, vali yardımcısı da olan Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu'ndan görevi devraldı.

ŞIRNAK Belediye Başkanlığı'na seçilen AK Parti'li Mehmet Yarka, Merkez İlçe Seçim Kurulu'nda mazbatasını alıp, vali yardımcısı da olan Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu'ndan görevi devraldı.



Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde yüzde 61,88 oranında oy alan Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkanı seçilen AK Parti'li Mehmet Yarka, Merkez İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı. Başkan Yarka, ardından Şırnak Belediyesi'ne geçip, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu'ndan belediye mührünü teslim aldı. Belediye çalışanları tarafından karşılanan Başkan Yarka için küçükbaş hayvan kesildi.



Mehmet Yarka, belediyede çalışanlarla yollarına devam edeceğini ifade ederek, çalışmayanlarla ise helalleşeceğini söyledi. Başkan Yarka, "Bu bayrağı Turan Bedirhanoğlu'ndan almak benim için ayrı bir onurdur. Çünkü gönlünü Şırnaklılara veren bir kardeşimizdir. Yoğun bakımda olan bir hastayı yürüttü. Biz de bundan sonra artık bu hastayı koşturacağız. 31 Mart seçimlerindeki 61,88 oy oranı hepimizin iyi okuması lazım. Dün kutlama alanında Şırnaklıların ne kadar hizmette ve böyle bir birlik beraberliğe susadığını gördük. Bunlar göğsümüzü kabarttı. Ben sadece bu 61,88'lik oyu belediye olarak değil Şırnak'taki tüm kurumların iyi okuması lazım. Onun içindir ki, benim sloganım 'Biz çalışanlarla devam edeceğiz, çalışmayanlarla da helalleşeceğiz.' Ben buraya hasta halimle geldim. Ama canımı da vermeye hazırım. Benim kalbimde tek bir kimseye kinim, nefretim yoktur. Burası Şırnak'tır, tüm Şırnaklıların evidir. HDP'ye, MHP'ye, CHP'ye tüm partilere gönül veren kardeşlerimizin evidir. Ben herkese en güzel şekilde görev yapacağım. Bir daha söylüyorum bu Şırnaklılara ihanet etmeyeceğim" dedi.



Görevi devreden Vali Yardımcısı Bedirhanoğlu ise hendek ve barikat olayları nedeniyle görevlendirildiği Şırnak Belediye Başkanlığı'nda Kasım 2016 tarihinden beri başarılı çalışmalar yaptıklarını söyledi. - Şırnak

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Öğrencilere Her Sabah El Öptüren Müdür, AK Parti'den Başkan Oldu

Gözaltına Alınan CHP Siverek Adayı Fatih Bucak Serbest Bırakıldı

AK Parti Ankara İl Başkanı: Oyların Heba Edilmesine Razı Gelemeyiz

AK Parti Adayı Birinci Çıktı, MHP İtirazda Bulundu