Akraba 2 aile arasındaki husumet sona erdi - Son Dakika

Akraba 2 aile arasındaki husumet sona erdi

15.12.2020 13:25

Akraba aile fertlerinin taziye evine gelmesi Aile fertleri ve husumetin sona erdirilmesi için oluşturulan oluşturulan komisyon üyleri Kaymakam Faik Özsoy'un konuşması Komisyon başkanı Nuri Genç'in konuşması Duanın yapılması Şırnak'ta akraba 2 aile arasındaki husumet sona erdi İdil Kaymakamı...

Akraba aile fertlerinin taziye evine gelmesi

Aile fertleri ve husumetin sona erdirilmesi için oluşturulan oluşturulan komisyon üyleri

Kaymakam Faik Özsoy'un konuşması

Komisyon başkanı Nuri Genç'in konuşması

Duanın yapılması Şırnak'ta akraba 2 aile arasındaki husumet sona erdi

İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Refik Özsoy:

"Yağan ve Çalış ailelerinin bütün mensuplarına bu kardeşliği tesis ettikleri ve husumete son verdikleri, gereken olgunluğu, erdemliği gösterdikleri için canı gönülden teşekkür ediyorum"

Şırnak'ın İdil ilçesinde 2 akraba aile arasındaki husumet sona erdirildi.

İlçeye bağlı Yağmurca köyünde Çalış ve Yağan ailelerinin arasında 5 yıl önce yaşanan arazi kavgasında iki aileden 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle başlayan husumetin sona erdirilmesi için Valilik, Kaymakamlık ve jandarmanın girişimleriyle kanaat önderlerinden oluşturulan 9 kişilik komisyon devreye girdi.

Komisyon üyelerinin bir araya getirdiği her iki aile için İdil Yeni Mahalle taziye evinde barış etkinliği gerçekleştirildi.

İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Refik Özsoy etkinlikte, 5 yıllık husumetin nihayete erdirilmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Özsoy, "Yağan ve Çalış ailelerinin bütün mensuplarına bu kardeşliği tesis ettikleri ve husumete son verdikleri, gereken olgunluğu, erdemliği gösterdikleri için canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu husumetin sona ermesinde emeği geçen komisyon üyelerine meslek büyüklerime şükranlarımı sunuyorum. Allah barışımızı, birliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılsın." dedi.

Komisyon başkanı Nuri Genç de 2015'te her iki aile arasındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan olayda 5 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatarak, 9 kişilik komisyonun büyük gayretleri sonucu husumetin sona erdiğini bildirdi.

Her iki tarafın bu süreçte büyük mağduriyetler yaşadığını aktaran Genç, şunları söyledi:

"2 yıl önce eski valimiz Mehmet Aktaş beyin talimatlarıyla bölgenin kanaat önderlerinden oluşan sulh komisyonu oluşturuldu. Bu komisyon uzun uğraşlar sonucunda nihayete erdirildi ve bugün de bunu resmileştireceğiz inşallah. Burada eski valimiz, kaymakamımız, ilçe jandarma komutanımıza teşekkür ediyoruz. Çalış ve Yağan aileleri de bu sulhta büyük gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Dinimiz kan davasını kabul etmiyor. Bu doğrultuda küs olmamız ve kan gütmemiz doğru değildir. Bunu sürdürmemiz kadar cahilce bir şey olamaz. İnşallah bu kardeşlerimiz, ailelerimiz, eskiden nasıl birbirileriyle kardeşçe yaşadılarsa bundan sonra da öyle yaşayacaklardır. Barış merasimiz hayırlara vesile olsun."

Taraflardan Ahmet Yağan ve Abdurrahman Çalış ise sulh merasiminin hayırlara vesile olmasını dileyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde gerçekleştirilen etkinlikte, İlçe Müftüsü Ataullah Kartal'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim ve duanın ardından aile bireyleri Kur'an-ı Kerim'in altından geçti, barış yemini etti.

Etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Kozan, komisyon üyeleri ile Çağan ve Yağan aile mensupları katıldı.

Akraba 2 aile arasındaki husumet sona erdi
Akraba 2 aile arasındaki husumet sona erdi
Akraba 2 aile arasındaki husumet sona erdi
Akraba 2 aile arasındaki husumet sona erdi

Valilik, Şırnak, Yağan, İdil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akraba 2 aile arasındaki husumet sona erdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Klaas Jan Huntelaar sezon sonunda futbolu bırakacak Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin Sağlık Bakanlığı'na alınacak 12 bin personel için yerleştirme sonuçları bugün açıklanıyor 'Van Gölü Canavarı' sandılar, domuz çıktı 6. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Yakınları sinir krizi geçirdi Soğuk havaya aldırmadan denizin tadını çıkaran Rus kadın herkesi kıskandırdı ABD'nin yaptırımları sona erdirmesi için tek bir şartı var: S-400'lerin Türkiye topraklarından tamamen çıkartılması Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş
Bahçeli'nin Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çağrısına AK Partili Kurtulmuş'tan yanıt: Parti kapatmaların olumlu sonuçları görülmedi         
14:07
Oyuncu Birkan Sokullu'nun 15 yıl önce Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıktı Oyuncu Birkan Sokullu'nun 15 yıl önce Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıktı         
13:30
Bakan Soylu'dan polislere müjde: POLSAN'A üye olan 350 bin lira emeklilik ikramiyesi alacak Bakan Soylu'dan polislere müjde: POLSAN'A üye olan 350 bin lira emeklilik ikramiyesi alacak         
13:21
Polis merkezindeki para ve uyuşturucu hırsızının, karakol amiri olduğu ortaya çıktı: Bende çalma hastalığı var Polis merkezindeki para ve uyuşturucu hırsızının, karakol amiri olduğu ortaya çıktı: Bende çalma hastalığı var         
12:46
9 kadını acımasızca katleden katilin ifadesi kan dondurdu: Yakalanmasaydım pişman olmazdım 9 kadını acımasızca katleden katilin ifadesi kan dondurdu: Yakalanmasaydım pişman olmazdım         
12:28
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, koronavirüs hastası kendisini tanımayınca maskesini indirdi Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, koronavirüs hastası kendisini tanımayınca maskesini indirdi         
12:17
Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarını paylaştı Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarını paylaştı         
11:25
Halk diken üstünde! Uşak'ta doğalgaz patlamaları devam ediyor: 2 yaralı Halk diken üstünde! Uşak'ta doğalgaz patlamaları devam ediyor: 2 yaralı         
11:01
İşçiler de neye uğradığını şaşırdı! Fabrikayı bir gecede boşaltıp kayıplara karıştılar İşçiler de neye uğradığını şaşırdı! Fabrikayı bir gecede boşaltıp kayıplara karıştılar         
10:34
Pfizer CEO'su Bourla neden korona aşısı yaptırmadığını açıkladı: Öncelik sağlık çalışanları, huzurevi sakinleri ve personelleri Pfizer CEO'su Bourla neden korona aşısı yaptırmadığını açıkladı: Öncelik sağlık çalışanları, huzurevi sakinleri ve personelleri         
10:18
Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı         
10:14
Kocasının defalarca bıçakladığı kadın, sürünerek çıktığı kapı önünde hayatını kaybetti Kocasının defalarca bıçakladığı kadın, sürünerek çıktığı kapı önünde hayatını kaybetti         
10:11
İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor         
10:07
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu: Kilosunu 400 liradan satıyor Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu: Kilosunu 400 liradan satıyor         
08:15
PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi         
23:07
Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler         
16:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 14:38:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Akraba 2 aile arasındaki husumet sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei