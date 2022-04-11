Akrabalar arası arazi kavgası: 3 yaralı - Son Dakika
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Akrabalar arası arazi kavgası: 3 yaralı

11.04.2022 16:22
Akrabalar arası arazi kavgası: 3 yaralı

Şırnak merkeze bağlı Dağkonak köyünde akrabalar arası arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Şırnak merkeze bağlı Dağkonak köyünde akrabalar arası arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Dağkonak köyünde amca ve yeğenleri arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay, silah ve sopalı kavgaya dönüştü. Olayda, F.K. ve S.K. silahla, A.K. ise sopa ve yumruk darbeleriyle yaralandı. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevke edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapılarak Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatırken, olayda kullanılan pompalı tüfeğe el koydu. Ekiplerin köyde güvenlik önlemleri devam ediyor.

(Melih Yiğit/ İHA)

Akrabalar arası arazi kavgası: 3 yaralı

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Şırnak, Silah, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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