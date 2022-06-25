Şırnak'ta Anadolu Yıldızlar Ligi çeyrek finalleri yarın başlayacak - Son Dakika
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Şırnak'ta Anadolu Yıldızlar Ligi çeyrek finalleri yarın başlayacak

25.06.2022 15:38
Şırnak'ta Anadolu Yıldızlar Ligi çeyrek finalleri yarın başlayacak

Şırnak'ta Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis çeyrek final müsabakaları yarın başlayacak.

Şırnak'ta Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis çeyrek final müsabakaları yarın başlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığının himayelerinde, Valilik, Anadolu Yıldızlar Ligi katkılarıyla Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenecek tenis müsabakalarına 15 ilden toplam 148 sporcu katılacak.

28 Haziran'a kadar sürecek müsabakalarda, Van, Adıyaman, Şanlıurfa, Ağrı, Batman, Iğdır, Siirt, Malatya, Bingöl, Tunceli, Hakkari, Mardin, Bitlis, Elazığ ve Şırnak'tan sporcular yer alacak.

Müsabakalarda başarılı olan sporcular, yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

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Kaynak: AA

gençlik, Şırnak, Tenis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta Anadolu Yıldızlar Ligi çeyrek finalleri yarın başlayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Şırnak'ta Anadolu Yıldızlar Ligi çeyrek finalleri yarın başlayacak - Son Dakika
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