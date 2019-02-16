Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Anne Sütü ve Emzirme Konulu Seminer

Şırnak'ta Anne Sütü ve Emzirme Konulu Seminer

1 saat önce

Şırnak'ta anne sütü ve emzirme konulu seminer düzenlendi.

Şırnak'ta Anne Sütü ve Emzirme Konulu Seminer, System.String[]
Şırnak'ta anne sütü ve emzirme konulu seminer düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünce, Şırnak Devlet Hastanesi toplantı salonunda verilen eğitimde, ebe Gülistan Elik, bebek emzirmenin önemine değindi.

Ebe Elik, "Sağlık ocağına gelen annelerimize anne sütünün bebeğin gelişiminde önemli olduğu ve nasıl emzirilmesi gerektiğini anlatmamız gerekir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:04 Kaynak: AA

Şırnak Devlet Hastanesi, Anne, Şırnak, Sağlık
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avcılar'da Vahşet: 1 Buçuk Yaşındaki Kızına... Doğu'daki 5 İlde Yapılan Seçim Anketinde, HDP Diğer Partileri Geride Bıraktı

Nasıl Yapıldığını Sadece İki Kişi Biliyor! Günde Bin Tane Üretilip Türkiye'nin Dört Bir Yanına Satılıyor Buket Aydın ve Fatih Portakal'ı Birbirine Düşüren Çiftçi: Kanal D Yüzünden Küfür Yedim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 18:27:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Anne Sütü ve Emzirme Konulu Seminer
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]