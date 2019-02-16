Şırnak'ta Anne Sütü ve Emzirme Konulu Seminer

Şırnak'ta anne sütü ve emzirme konulu seminer düzenlendi.

Şırnak'ta anne sütü ve emzirme konulu seminer düzenlendi.



İl Sağlık Müdürlüğünce, Şırnak Devlet Hastanesi toplantı salonunda verilen eğitimde, ebe Gülistan Elik, bebek emzirmenin önemine değindi.



Ebe Elik, "Sağlık ocağına gelen annelerimize anne sütünün bebeğin gelişiminde önemli olduğu ve nasıl emzirilmesi gerektiğini anlatmamız gerekir." dedi.

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