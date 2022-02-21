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Otomobilin motor bölümüne gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Otomobilin motor bölümüne gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

21.02.2022 14:28

Şırnak'ın Uludere ilçesinde otomobilin motor bölümüne gizlenmiş 650 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde otomobilin motor bölümüne gizlenmiş 650 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van'dan geldiği belirlenen otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Araçta dedektör köpek "Stark" ile arama yapan ekipler, motor bölümüne gizlenmiş 650 gram metamfetamin buldu.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Otomobilin motor bölümüne gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Otomobilin motor bölümüne gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Otomobilin motor bölümüne gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Otomobilin motor bölümüne gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Otomobilin motor bölümüne gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Otomobilin motor bölümüne gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Otomobilin motor bölümüne gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

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Uyuşturucu, Narkotik, Uludere, Şırnak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobilin motor bölümüne gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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