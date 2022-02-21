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Şırnak'ta aracın motor kısmına saklanan uyuşturucuyu 'Stark' buldu - Son Dakika

Şırnak'ta aracın motor kısmına saklanan uyuşturucuyu 'Stark' buldu

21.02.2022 15:18

Şırnak'ta aracın motor kısmına saklanan uyuşturucuyu 'Stark' bulduŞIRNAK Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uludere ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları araçta 650 gram metamfetamin, sentetik ecza maddesi ve esrar ele geçirildi.

Şırnak'ta aracın motor kısmına saklanan uyuşturucuyu 'Stark' buldu

ŞIRNAK Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uludere ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları araçta 650 gram metamfetamin, sentetik ecza maddesi ve esrar ele geçirildi. Şırnak'ın Uludere ilçesinde durdurulan araçta polis, aramada hassas burunlu "Stark" isimli narkotik detektör köpeği kullandı. Araçta hassas burunlu narkotik detektör köpeği Stark'ın desteği ile yapılan aramalarda aracın motor kısmında 650 gram metamfetamin, sentetik ecza maddesi ve esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Şırnak'ta aracın motor kısmına saklanan uyuşturucuyu 'Stark' buldu
Şırnak'ta aracın motor kısmına saklanan uyuşturucuyu 'Stark' buldu
Şırnak'ta aracın motor kısmına saklanan uyuşturucuyu 'Stark' buldu

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Şırnak'ta aracın motor kısmına saklanan uyuşturucuyu 'Stark' buldu Şırnak'ta aracın motor kısmına saklanan uyuşturucuyu 'Stark' buldu Otomobilin motor bölümüne gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi Otomobilin motor bölümüne gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi Son Dakika | Şırnak'ta otomobilin motor bölümüne gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi Son Dakika | Şırnak'ta otomobilin motor bölümüne gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Metamfetamin, Narkotik, Uludere, Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta aracın motor kısmına saklanan uyuşturucuyu 'Stark' buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta aracın motor kısmına saklanan uyuşturucuyu 'Stark' buldu - Son Dakika
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