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Şırnak'ta aranan ve JASAT ekiplerince yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Şırnak'ta aranan ve JASAT ekiplerince yakalanan 2 zanlı tutuklandı

03.02.2022 15:59
Şırnak'ta aranan ve JASAT ekiplerince yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde 2 ayrı suçtan haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde 2 ayrı suçtan haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ilçe genelinde aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.

"Göçmen kaçakçılığı" suçundan aranan M.A. ve "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması" suçundan aranan T.B. JASAT tarafından adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, Şırnak T tipi Cezaevine gönderildi.

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Hisarcık, Uludere, Şırnak, JASAT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta aranan ve JASAT ekiplerince yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta aranan ve JASAT ekiplerince yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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