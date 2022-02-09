Şırnak'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Şırnak'ın İdil ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.
Pınarbaşı köyünde akraba olan iki ailenin üyeleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma, silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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